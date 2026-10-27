Мухина за кадром: эксклюзивное интервью звезды «Дома с ментами» Марии Цветковой-Овсянниковой

От полковника Мухиной до мамы Лунтика: какие работы прославили актрису сериала «Дом с ментами»? Почему она не может выйти из образа даже дома? Кто из голливудских звезд говорит голосом Марии? Каких мультяшных персонажей сделала узнаваемыми и любимыми? И что связывает артистку и режиссера Стивена Спилберга, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Мария Цветкова-Овсянникова — одна из самых востребованных актрис дубляжа. Ее голосом говорят Энн Хэтэуэй, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон. Актрису можно услышать в более чем 400 киноработах, сериалах и анимации. И если Нейтири, главную героиню саги «Аватар», которую сыграла Зои Салдана, Мария почувствовала сразу, то к персонажу Умы Турман пришлось поискать подход.

«40 минут я пристраивалась к этой героине. 40 минут я не могла сказать девять первых реплик. То есть я не попадала, и все. Мне нужно было прям примерить эту шкуру… Это было так сложно», — призналась актриса Мария Цветкова-Овсянникова.

Марию Цветкову-Овсянникову знают и любят благодаря ярким мультипликационным героям. Ее голос — у Розы Барбоскиной и многих других персонажей популярных мультфильмов.

«Аленушка из „Трех богатырей“, когда она говорит: „Илюша, да что же это такое? Ну почему ты до сих пор не можешь это сделать?» — рассказала актриса.

Актриса обладает широким диапазоном выразительности. Она легко меняет темп и плотность звука под разные типажи.

«Мне прям пришлось этим басом разговаривать, но это сложно: ты сначала пищишь наверху, потом надо эти низы найти, откуда-то достать», — поделилась Цветкова-Овсянникова.

Мария Цветкова-Овсянникова родилась в Ленинграде, там же закончила Академию театрального искусства и с 2002 года служит в театре «На Литейном». Тогда же пришла на Пятый канал, вела утреннее шоу. Спустя годы вернулась на ТВ уже актрисой сериалов «Условный мент», «Крепкие орешки», «Свои». Но главным хитом стал «Дом с ментами».

«Я удивилась, что это не просто строгая мадам-полковник, а что это — нормальная женщина, такая Монро на каблуках, которая любит карьеру свою, любит себя, но при этом — она строгая. И вообще — это ироничный детектив», – говорит актриса про свою героиню — полковника полиции Оксану Мухину.

Цветкова-Овсянникова рассказывает: переживала, что будет слишком «театральной». Но первый съемочный день быстро помог влиться в сериальную семью.

«У меня сломался ноготь, у меня перекосило, значит, плечо, потому что я стояла высоко на каблуках. Дальше в первой сцене я готовила, и у меня должно было сгореть какое-то блюдо, в общем, там все это загорелось. Ну, конечно же — это два дубля, но в помещении было невозможно находиться, при этом была жара 30 градусов. Столько было сопротивлений, и у меня еще было очень много текста», – вспоминает Цветкова-Овсянникова.

«Дом с ментами» стал настоящим хитом — 32 серии первого сезона, и в каждой в центре событий — Мухина. За строгим полковником — живая, ироничная женщина. И Мария признается: героиня не отпускает ее даже дома.

«Я немножко как бы вселяюсь в душу, так сказать, в архетип этого человека, которого я играю, долго особенно. И когда я прихожу домой и начинаю с мужем разговаривать полковничьим каким-то языком, он такой говорит: „Мухину выключила“. „А, да, сейчас. Фух, так, все-все-все. Так, я вас так всех люблю», — рассказала актриса.

С мужем Цветкова-Овсянникова вместе уже 26 лет. История их знакомства — как сцена из кино.

«Мой муж будущий, Сергей, он дружил с моим братом, и они вместе играли в мини-футбол. И, собственно говоря, он просто пришел к нам в гости и увидел мою фотосессию в альбоме и влюбился с первого взгляда», — поделилась Цветкова-Овсянникова.

Юрист по профессии, далекий от творчества, Сергей дает Марии опору и поддержку, которые так необходимы любой женщине.

«Я, например, посуду вообще перестала мыть, потому что у меня ногти. Даже, может быть, не поэтому, а просто потому, что некогда. Помогает мне и с готовкой, и с планами. Например, я ему говорю, что вот я что-то набрала там лишних несколько килограммов. Он такой: „Так, все, мы сейчас сделаем рацион и будем это делать“. Вот то, что он понимает, что я начинаю беситься, я начинаю с ума сходить, и вот он меня поддерживает», — призналась актриса.

У пары взрослая дочь. Анна пошла по маминым стопам. В семь лет она озвучила юную Аврору из «Малифисенты», затем были другие работы — в том числе и в фильме «Большой добрый великан».

«Я просто пришла на студию „Невафильм“, принесла видео и говорю: „Смотрите, как моя Анька прикольно читает стишок про Татьянку“. И вот после этого они сказали: „Приводи девочку“. Отправила ее голосовые пробы Спилбергу (Стивен Спилберг — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист. — Прим. ред.), и Спилберг утвердил ее по голосу, потому что конкурс был огромный», — рассказала актриса.

Сейчас Анна учится на актерском во ВГИКе, снимается в кино и играет в театре. У нее все впереди. А звездная мама, Мария Цветкова-Овсянникова, признается: именно Мухина из сериала «Дом с ментами» стала главной телевизионной ролью.

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