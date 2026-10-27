Молчание свидетелей и лестница смерти: тайна гибели Сергея Соседова

Гибель музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова, которого не стало 23 сентября 2026 года, обрастает новыми подробностями. Спустя месяц после трагедии его родственники по-прежнему не получили ответов на главные вопросы.

Почему 58-летний журналист упал с лестницы в гостинице якутского Нерюнгри? Что произошло в последние минуты перед падением? И почему близким до сих пор не показали записи камер наблюдения, которые могли бы восстановить картину случившегося?

Последние минуты жизни: что произошло с Соседовым в гостинице

www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

В сентябре 2026 года Сергей Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Мероприятие было запланировано на 25 сентября, однако за два дня до его проведения произошла трагедия.

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По распространенной версии событий, 23 сентября телеведущий находился на лестнице гостиницы. Преодолев один пролет, он вышел на площадку и направился к следующему лестничному маршу. В какой-то момент Соседов потерял равновесие, упал назад и сильно ударился затылком о бетонный пол.

На место вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в больницу. Врачи попытались спасти журналиста, провели сложную операцию, которая продолжалась около трех часов. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

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По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть Сергея Соседова наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. После падения с лестницы в гостинице у него диагностировали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга.

Правоохранительные органы рассматривали произошедшее как несчастный случай. Однако близкие телеведущего усомнились, что все обстоятельства его смерти установлены.

Почему родственники начали собственное расследование гибели Соседова

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Одним из главных вопросов для семьи стала запись камеры наблюдения, установленной в районе лестницы.

Родственники рассчитывали, что видеозапись позволит восстановить последние секунды перед падением и понять, что именно стало причиной трагедии. Однако, как рассказал в интервью телеведущему Андрею Малахову племянник Соседова Олег Казанцев, близким не предоставили возможность ознакомиться с этими кадрами.

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Более того, по его словам, после смерти Соседова представители гостиницы не связались с семьей, чтобы объяснить произошедшее или выразить соболезнования.

В результате родственники решили самостоятельно отправить Казанцева в Нерюнгри. Вместе с журналистами программы Андрея Малахова он посетил место трагедии и попытался поговорить с людьми, которые могли знать подробности случившегося.

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РИА Новости/Виталий Невар

Одним из людей, которым, по сообщениям СМИ, удалось посмотреть видеозапись падения, стал организатор конкурса Виктор Беззубов. В программе Андрея Малахова он подробно описал увиденное.

«Мы тогда на месте посмотрели видео — момент падения. Сергей поднимается спокойно по этой длинной лестнице, потом площадочка, он поворачивается на ней, проходит. Там далее еще четыре ступеньки, он становится на третью ступеньку и то ли оступается, то ли поскальзывается и навзничь падает вниз. Мы замедляли — он упал на затылок. Никого не было рядом», — рассказал он.

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Поездка съемочной группы программы Малахова в Нерюнгри началась с попытки поговорить с сотрудниками гостиницы, где произошла трагедия. Однако добиться откровенного разговора оказалось непросто.

Персонал не хотел обсуждать обстоятельства смерти постояльца. Сотрудники ссылались на запреты руководства и отказывались отвечать на вопросы.

Особое внимание привлек разговор с администратором, который дежурил в день происшествия. По данным программы, он участвовал в оказании помощи пострадавшему и помогал переносить Соседова к машине скорой помощи. Однако рассказывать о событиях того дня мужчина отказался.

«Мне нужны проблемы ради того, чтобы я вам сказал правду?» — произнес администратор, чем вызвал дополнительные вопросы к обстоятельствам гибели Соседова.

Еще одной неожиданной подробностью расследования стало отсутствие владельца гостиницы. Как отмечается в программе, после гибели Соседова предприниматель уехал за границу. Журналистам не удалось получить от него подробные объяснения относительно случившегося.

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Одним из главных результатов поездки журналистов в Нерюнгри стало изучение лестницы, на которой получил смертельную травму Сергей Соседов.

Племянник телеведущего вместе со съемочной группой попытался провести замеры ступеней. Однако сотрудники гостиницы препятствовали этой работе, ссылаясь на внутренние правила.

Несмотря на возникшие трудности, им удалось получить данные, которые затем проанализировал инженер технического надзора Андрей Лепесей.

Специалист обратил внимание сразу на три обстоятельства.

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Первое — неодинаковая высота ступеней на одном лестничном марше. Подобная особенность конструкции может нарушать привычный ритм движения человека, особенно если он не ожидает изменения высоты следующей ступени.

Второе — отсутствие противоскользящих накладок. По оценке инженера, это могло повышать вероятность потери равновесия.

Третье — недостаточное освещение. Эксперт предположил, что лестница освещалась недостаточно хорошо, хотя инструментальные измерения уровня освещенности провести не удалось.

«По совокупности всех выявленных нарушений, это могло послужить несчастному случаю», — отметил специалист.

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www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

После поездки в Нерюнгри племянник телеведущего Олег Казанцев обратился в правоохранительные органы.

Родственники попросили проверить обстоятельства смерти Соседова и дать оценку действиям лиц, отвечавших за безопасность в гостинице.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Соответствующее поручение получил руководитель следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) Владимир Кондратенко.

Следователям предстоит проверить в том числе соблюдение требований безопасности в гостинице, где произошло падение.

Как следует из сообщения ведомства, основанием для дополнительного внимания стали сомнения родственников в полноте расследования.

Почему близкие не могут смириться с гибелью Соседова

Сергей Савостьянов/ТАСС

Смерть Сергея Соседова стала неожиданностью не только для его семьи, но и для многочисленных коллег.

Музыкальный критик получил широкую известность благодаря участию в программе «Акулы пера» в 1990-х годах. Позднее он работал в телевизионных музыкальных проектах, входил в состав жюри талант-шоу и вел программу «За гранью».

Его узнавали по резким высказываниям, эмоциональной манере общения и бескомпромиссным оценкам выступлений артистов.

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Незадолго до трагедии Соседов продолжал активно работать и участвовать в телевизионных съемках.

После известия о смерти коллеги выражали недоумение из-за нелепости произошедшего. Так, актриса Яна Поплавская, которая встречалась с ним примерно за две недели до гибели, вспоминала, что журналист строил планы и не производил впечатления человека с проблемами со здоровьем.

Прощание с телеведущим состоялось 30 сентября в Москве. Затем его похоронили на Перепечинском кладбище в Московской области рядом с отцом.

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