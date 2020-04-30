Как циничные бизнесмены из Подмосковья наживались на продаже неисправных аппаратов ИВЛ
Задержанные продавцы, по данным следователей, прекрасно знали, что предлагают клиентам, но за каждый комплект просили 700 тысяч рублей.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Особо циничный бизнес пресекла полиция. Задержаны торговцы, которые продавали старые, запрещенные к использованию аппараты ИВЛ, искусственной вентиляции легких.
Расчет был — в стране дефицит, все равно купят. И действительно купили — власти Владимирской области.
У торговцев изъяли полторы тысячи аппаратов. Это очень много, сейчас в России столько производится за два месяца.
Откуда товар в таком количестве, узнал Олег Барышев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ пресекла контрабанду драгоценных металлов более чем на 200 миллионов рублей.
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