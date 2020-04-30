Режим контртеррористической операции введен в Екатеринбурге и пригороде
О введении данных мер сообщили в УФСБ по Свердловской области.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Режим контртеррористической операции введен в Екатеринбурге и пригороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение УФСБ по Свердловской области.
В частности, речь идет о Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе.
Сообщается, что режим КТО введен с 00.30 30 апреля по местному времени (22.30 - по московскому) в связи с распоряжением начальником УФСБ России по Свердловской области.
Другие подробности пока не приводятся.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ пресекла контрабанду драгоценных металлов более чем на 200 миллионов рублей.
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