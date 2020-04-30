Вереницы скорых у больниц — такую картину сейчас можно увидеть почти во всех российских городах. Пробки создают приемные отделения. Они просто технически не рассчитаны на большой поток поступающих больных с подозрением на коронавирус.

Из-за этого у порога медучреждений выстраиваются очереди из неотложек. Как ускорить процесс — придумали в Петербурге.

При городских стационарах создают мобильные бригады медиков, они осматривают пациентов прямо в машине скорой помощи.

Метод спасения от больничных пробок изучил Кирилл Сергеев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в мире зарегистрировано 3 миллиона 170 тысяч случаев заражения COVID-19.

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