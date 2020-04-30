Как избежать очередей из неотложек в связи с пандемией придумали в Петербурге
Власти Северной столицы вывели на работу специальные медицинские бригады. Теперь оформление бумаг и все необходимые процедуры проводят прямо в машинах.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Вереницы скорых у больниц — такую картину сейчас можно увидеть почти во всех российских городах. Пробки создают приемные отделения. Они просто технически не рассчитаны на большой поток поступающих больных с подозрением на коронавирус.
Из-за этого у порога медучреждений выстраиваются очереди из неотложек. Как ускорить процесс — придумали в Петербурге.
При городских стационарах создают мобильные бригады медиков, они осматривают пациентов прямо в машине скорой помощи.
Метод спасения от больничных пробок изучил Кирилл Сергеев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в мире зарегистрировано 3 миллиона 170 тысяч случаев заражения COVID-19.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
64%
-0.88 80.05
-0.72
Нашли ошибку?