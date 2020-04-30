В мире зарегистрировано 3 миллиона 170 тысяч случаев заражения COVID-19

На данный момент в мире зарегистрировано три миллиона 179 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерших — более 226 тысяч. По-прежнему больше всего заболевших в США, свыше одного миллиона человек.

В Европе по числу инфицированный лидирует Испания. За ней в антирейтинге следуют Италия, Франция и Великобритания. Британцев от печальных новостей о коронавирусе в среду отвлек недавно переболевший Борис Джонсон.

У него родился сын. Ребенок здоров. Подруга Джонсона — Кэрри стала матерью впервые. А у него это уже 6-й ребенок. Британский премьер планировал уйти в отпуск по уходу за новорожденным, но из-за тяжелой ситуации в стране отменил его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Петербурга продлили действие мер по борьбе с коронавирусом до 11 мая.

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