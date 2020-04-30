Вывозной рейс с гражданами России прибыл с Мальдив и Шри-Ланки в Петербург
На борту лайнера авиакомпании «Аэрофлот» находились 375 человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Tom Weller; 5-tv.ru
В аэропорту Пулково менее часа назад приземлился спецрейс «Аэрофлота» с российскими туристами. Их доставили с Мальдивских островов и Шри-Ланки.
Всего на борту 375 человек. 105 из них — жители Петербурга и Ленинградской области. В здании аэровокзала их встречали медики в защитных костюмах. Всех прилетевших проверил на наличие симптомов заболевания, сделали тест на коронавирус и выдали памятки о правилах поведения в режиме самоизоляции.
После этого на специальных автобусах развезли по домам.
Добавим, что в ближайшие дни запланировано еще несколько вывозных рейсов из Египта, Таиланда, Германии, Индии и Китая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Аэрофлот» введет ваучеры на перелет за отмененные рейсы из-за пандемии.
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