Вывозной рейс с гражданами России прибыл с Мальдив и Шри-Ланки в Петербург

На борту лайнера авиакомпании «Аэрофлот» находились 375 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Tom Weller; 5-tv.ru

В аэропорту Пулково менее часа назад приземлился спецрейс «Аэрофлота» с российскими туристами. Их доставили с Мальдивских островов и Шри-Ланки.

Всего на борту 375 человек. 105 из них — жители Петербурга и Ленинградской области. В здании аэровокзала их встречали медики в защитных костюмах. Всех прилетевших проверил на наличие симптомов заболевания, сделали тест на коронавирус и выдали памятки о правилах поведения в режиме самоизоляции.

После этого на специальных автобусах развезли по домам.

Добавим, что в ближайшие дни запланировано еще несколько вывозных рейсов из Египта, Таиланда, Германии, Индии и Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Аэрофлот» введет ваучеры на перелет за отмененные рейсы из-за пандемии.

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