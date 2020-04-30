Российские школьники завершают учебный год дистанционно. Насколько такие занятия эффективны?
От уроков в онлайн-формате устали как дети с родителями, так и учителя.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Этот учебный год у российских учеников также завершается в удаленном режиме. За знаниями дети теперь идут не в школу, а в интернет.
Единых инструкций о том, как учить детей дистанционно нет. Профильные министерства предлагают самим школам придумать и продумать форму урока. В режиме онлайн преподают теперь даже физкультуру.
Максим Облендер побывал на виртуальном уроке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьники Хабаровска отправились на летние каникулы уже в апреле.
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