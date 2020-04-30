От уроков в онлайн-формате устали как дети с родителями, так и учителя.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Этот учебный год у российских учеников также завершается в удаленном режиме. За знаниями дети теперь идут не в школу, а в интернет.

Единых инструкций о том, как учить детей дистанционно нет. Профильные министерства предлагают самим школам придумать и продумать форму урока. В режиме онлайн преподают теперь даже физкультуру.

Максим Облендер побывал на виртуальном уроке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьники Хабаровска отправились на летние каникулы уже в апреле.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.69
-0.88 80.05
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:44
Милые бранятся — только тешатся: Пригожин заставил Валерию готовить среди ночи салат
8:37
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
8:37
Российские школьники завершают учебный год дистанционно. Насколько такие занятия эффективны?
8:31
«Настоящая женщина»: дочь Пелагеи умилила юзеров макияжем из подручных средств
8:23
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
8:17
«Феерия!» — Надежда Ангарская изобразила лицо типичного россиянина после самоизоляции

Сейчас читают

ТОП-5 звезд, прославившихся после превращения в блондинок
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Мужчины Ольги Бузовой: полный список

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок