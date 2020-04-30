Пропавшие иркутские чиновники, подозреваемые в попытке поджечь лес, нашлись

Пропавшие чиновники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых заподозрили в попытке поджога леса, нашлись. Об этом сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.

«Барс Михаил Александрович (первый вице-мэр Усть-Кутского района — Прим. ред.) в больнице, он избит. Екатерина Анисимова (пресс-секретарь районной мэрии — Прим. ред.) тоже пострадала, ее топили», — цитирует Косыгину ТАСС.

По ее словам, Анисимовой после обследования госпитализация не потребовалась. По факту исчезновения ее и Барса сотрудники администрации обратились в правоохранительные органы.

Источник подтвердил агентству, что мэрия действительно подавала заявление о пропаже чиновников. В главке Следственного комитета по Иркутской области сообщили, что проверяют одного из госслужащих на причастность к поджогу. На вопрос о том, поступали ли заявления об избиении и незаконном удержании чиновников, в ведомстве оперативно ответить затруднились.

Как сообщал 5-tv.ru, 28 апреля жители Усть-Кута сообщили о пожаре в частных угодьях. Неподалеку от места происшествия очевидцы задержали троих представителей районной администрации, которых заподозрили в намеренном поджоге. Те якобы приплыли в тайгу на лодке, груженной канистрами с бензином. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обещал после инцидента, что «виновные будут наказаны».