Пять пар российских актеров, похожих между собой, как будто братья-близнецы

Внешнее сходство некоторых знаменитостей поражает настолько, что публика не сомневается в их родственных связях. Портал Femmie.ru привел пять пар российских актеров, которых часто путают друг с другом.

Кирилл Кяро и Данила Якушев

Instagram @trubotshist30, @capdan

Уроженец Эстонии Кирилл Кяро получил известность благодаря детективному сериалу «Нюхач», который стал первым украинским проектом в каталоге крупнейшего в мире стримингового сервиса Netflix. Помимо Данилы Якушева его часто сравнивают с британскими актерами Хью Лори и Тимом Ротом. Якушев похож с Кяро как внешне, так и наличием заграничного «двойника»: зрители в соцсетях называют его русским Райаном Гослингом.

Дмитрий Орлов и Владимир Вдовиченков

Instagram @dmitriyorlovofficial, @vdovichenkovvladimir

Актеры одного возраста, выпускники ВГИКа, и оба стали сниматься в кино в начале 2000-х. Вдовиченкову на старте повезло больше. Он начал с работ в популярных криминальных лентах «Бригада» и «Бумер». Орлов же начал сыграл в эпизоде фильма «Брат-2», где познакомился с Сергеем Бодровым-младшим. Затем тот снял его в своей картине «Сестры». Там ему досталась более заметная роль милиционера, которая дала начала успешной карьере.

Владимир Яглыч и Виктор Хориняк

Instagram @yaglych, @khorinyakvitya

Зрители не раз задавались вопросом: братья ли Яглыч и Хориняк. У актеров действительно схожи черты лица, но родство их не связывает. Владимир окончил ГИТИС, а Виктор — Школу-студию МХАТ. Владимир получил известность после участия в фильмах «На безымянной высоте», «Моя Пречистенка» и сериале «Молодежка». Виктору популярность принесла роль бармена Кости в сериале «Кухня».

Павел Деревянко и Сергей Перегудов

Instagram @pablo_derevyanko, @peregudych

Перегудов известен зрителю по сериалам «Сонька Золотая Ручка» и «Адъютанты любви». Особенно часто актера узнают на улицах Петербурга, где он играет на сцене Ленсовета. Деревянко сыграл гораздо больше заметных ролей в кино. На его счету такие фильмы, как «Брестская крепость», «Салют-7», сериалы «Девять жизней Нестора Махно», «Обратная стороны Луны», «Домашний арест» и многие другие. Несмотря на разницу масштабов проектов обоих периодически путают.

Дмитрий Лысенков и Иван Охлобыстин

Instagram @lysenkovdima, Кадр из К/ф «Даун Хаус»

Лысенков младше Охлобыстина на 16 лет. Из-за этого его чаще называют сыном известного актера, сценариста и режиссера. Он прославился ролями в картинах «Домашний арест», «Белая гвардия», «Союз спасения», сыграл массу эпизодических ролей в нашумевших проектах. Но до популярности своего «отца» ему пока далеко. Зато зрители и прохожие не раз сравнивали его с исполнителем роли доктора Быкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Склифосовский» Дмитрий Миллер рассказал, как нашел брата.