«Давно искал меня»: Звезда сериала «Склифосовский» рассказал, как нашел брата

Звезда сериала «Склифосовский» Дмитрий Миллер в эфире шоу на федеральном телеканале рассказал, как нашел похищенного в младенчестве родного брата.

48-летний актер вспоминает, что однажды в его квартире раздался звонок. Ответив на вызов, он услышал голос мужчины, который представился близким родственником. Дмитрий Миллер тогда даже не подозревал о существовании брата. Его матери пришлось раскрыть тайну, которую она хранила на протяжении многих лет.

Когда женщина разводилась с первым мужем, его родня добилась, чтобы их новорожденный сын Валерий остался у них. Актер отметил, что мальчика в буквальном смысле похитили у его матери.

«Она рассталась с первым мужем. Валерочка остался с ней. Но как-то она была в командировке, а ее сестры отдали ребенка отцу. Может, это была какая-то зависть со стороны ее родных… Я успокоил маму, сказав, чтобы она не волновалась. Не знаю, почему раньше она не рассказывала мне о брате», — цитирует Дмитрия Миллера Starhit.ru.

При этом, знаменитость абсолютно не держит зла на отца своего брата. Актер отмечает, что мужчина вполне достойно воспитал своего ребенка. По словам Дмитрия Миллера, Валерий давно его разыскивал и в определенный момент эта встреча произошла.

«Мы шли где-то рядом, не зная друг о друге, мы были в шаге друг от друга, у нас были общие друзья. Это поразительно! На первую встречу с братом я шел с радостью. Когда его увидел, то было чувство, будто знаю его много лет. Он такой высокий, худощавый. В каждом его жесте и черте лица я видел маму. Валера очень похож на нее. Надеюсь, что он смог простить ее», — предположил Дмитрий Миллер.

Брат актера Валерий Константинов, в свою очередь, также рассказал о своих впечатлениях. Мужчина отметил, что Дмитрий Миллер с готовностью отреагировал на просьбу о встрече, в ходе которой он впервые живьем увидел свою мать.

«У меня была фотография, где мама держит меня на руках — там мне всего несколько месяцев. Я показал Диме этот снимок и говорю: „Ты здесь кого-то узнаешь?“ А он говорит: „Да, это моя мама“. Когда я приехал к нему, то увидел маму — живую, энергичную женщину, любящую жизнь. В процессе общения она говорила, что теперь у нее камень с сердца упал», — заключил брат Дмитрия Миллера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему отец Елены Ханга не оставил ей наследство.