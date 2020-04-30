Ближний Восток — местность с невероятно жарким климатом, в котором любая, даже самая незначительная болезнь, может приобрести угрожающие масштабы.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Жесткий эпидемиологический контроль введен на авиабазе Хмеймим в Сирии. Там сейчас почти 30-градусная жара, что увеличивает риск распространения любых инфекций, в том числе и коронавирусной.

На всей территории базы введены дополнительные меры безопасности. Все военнослужащие ежедневно сдают экспресс-тесты, помещения и летную технику тщательно дезинфицируют.

Режимный объект сейчас вообще стал полностью закрытым.

Но нашему корреспонденту Станиславу Григорьеву удалось побывать в Хмеймиме и увидеть все своими глазами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские саперы проводят работы по разминированию пригородов Аллепо.

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Тема:
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Российские саперы проводят работы по разминированию пригородов Аллепо
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