Какие меры безопасности из-за коронавируса введены на авиабазе Хмеймим в Сирии
Ближний Восток — местность с невероятно жарким климатом, в котором любая, даже самая незначительная болезнь, может приобрести угрожающие масштабы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Жесткий эпидемиологический контроль введен на авиабазе Хмеймим в Сирии. Там сейчас почти 30-градусная жара, что увеличивает риск распространения любых инфекций, в том числе и коронавирусной.
На всей территории базы введены дополнительные меры безопасности. Все военнослужащие ежедневно сдают экспресс-тесты, помещения и летную технику тщательно дезинфицируют.
Режимный объект сейчас вообще стал полностью закрытым.
Но нашему корреспонденту Станиславу Григорьеву удалось побывать в Хмеймиме и увидеть все своими глазами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские саперы проводят работы по разминированию пригородов Аллепо.
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