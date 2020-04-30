Изменения коснулись финансовой сферы жизни обычных граждан.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

С первого мая вступает в силу ряд изменений. Так, банкам запретят взимать комиссию за быстрые переводы. Их можно совершать между клиентами разных банков по номеру телефона. Правило будет работать для переводов до 100 тысяч рублей.

Кроме этого, начинает действовать программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Воспользоваться предложением смогут те, кто покупает квартиру в новостройках. Низкая ставка будет действовать на весь срок кредитования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отсрочки по ЖКХ и кредитам предусмотрены для россиян из-за коронавируса.

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