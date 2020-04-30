«В жизни бы не подумала, что это вы»: поклонники не признали Алану Мамаеву на архивном фото
Супруга Павла Мамаева показала, как выглядела в свои 17 лет.
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Фото, видео: Instagram @alana_mamaeva
Жена футболиста Павла Мамаева Алана решила поделиться с подписчиками снимком времен ее юности. На фото, которое 32-летняя красотка выложила в Instagram, ей всего 17 лет. Внешность девушки разительно отличается от того, какой ее привыкли видеть поклонники.
В кадре Алана опирается на красную спортивную машину, эффектно открывая зрителю свои стройные ножки. На ней полупрозрачное кружевное белое платье, меховая накидка, а на руках она держит йоркширского терьера. У нее кудрявые волосы, подвязанные бантом, и челка.
Фанаты удивились тому, как разительно отличался имидж супруги футболиста в юности от того, как она выглядит сейчас. Тем не менее, оба образа они нашли удачными и написали ей массу комплиментов. Некоторые подметили, что цвет глаз Аланы совсем другой на старом снимке.
«В жизни бы не подумала, что это вы»;
«Я думала, это юная Деми Мур»;
«Стильно и красиво»;
«С челкой вас не узнать»;
«У вас свои карие глаза? Если да, что за нереальные линзы у вас!»
«Теперь понятно, на кого становится похожа Алиса», — писали поклонники, сравнивая девушку с ее подрастающей дочерью.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алана Мамаева рассказала, кто в ее окружении добивается ее развода с известным футболистом.
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