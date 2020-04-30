«Я скучаю по тебе в платьях»: похудевшая Ева Лонгория примерила роскошный наряд

Звезда «Отчаянных домохозяек» восстановилась после родов и вновь демонстрирует отменную фигуру.

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Фото, видео: Instagram @evalongoria

Восстановление формы после родов вернуло Еву Лонгорию в число самых красивых американских актрис в возрасте 40 плюс. В 2018 года у звезды телесериала «Отчаянные домохозяйки» появился сын. С тех пор она долго не могла сбросить лишний вес, отчего носила специальную одежду и пользовалась фотошопом, выкладывая фотографии в Instagram.

Сегодня знаменитость вновь радует подписчиков эффектной внешностью. К завидной фигуре Лонгория подбирает не менее впечатляющие наряды. Их дама не прекращает носить, даже оставаясь в самоизоляции. Одно из вечерних платьев — розовое, с открытым плечом и вырезом на ноге — она показала в очередном посте.

Instagram @evalongoria

«Кто-нибудь еще скучает по платьям?» — спросила она поклонников.

В ответ фанаты написали Еве, что соскучились по ней. В комментариях любимице подарили тысячи комплиментов.

«Девочка! Выглядишь потрясающе!»

«Вы единственная актриса из „Отчаянных домохозяек“, которая все еще красива, сияет и заботится о себе»;

«Я скучаю по тебе в платьях», — откликнулись пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ева Лонгория потеряла пупок после ретуши фотографии.

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