«Я скучаю по тебе в платьях»: похудевшая Ева Лонгория примерила роскошный наряд
Звезда «Отчаянных домохозяек» восстановилась после родов и вновь демонстрирует отменную фигуру.
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Фото, видео: Instagram @evalongoria
Восстановление формы после родов вернуло Еву Лонгорию в число самых красивых американских актрис в возрасте 40 плюс. В 2018 года у звезды телесериала «Отчаянные домохозяйки» появился сын. С тех пор она долго не могла сбросить лишний вес, отчего носила специальную одежду и пользовалась фотошопом, выкладывая фотографии в Instagram.
Сегодня знаменитость вновь радует подписчиков эффектной внешностью. К завидной фигуре Лонгория подбирает не менее впечатляющие наряды. Их дама не прекращает носить, даже оставаясь в самоизоляции. Одно из вечерних платьев — розовое, с открытым плечом и вырезом на ноге — она показала в очередном посте.
«Кто-нибудь еще скучает по платьям?» — спросила она поклонников.
В ответ фанаты написали Еве, что соскучились по ней. В комментариях любимице подарили тысячи комплиментов.
«Девочка! Выглядишь потрясающе!»
«Вы единственная актриса из „Отчаянных домохозяек“, которая все еще красива, сияет и заботится о себе»;
«Я скучаю по тебе в платьях», — откликнулись пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ева Лонгория потеряла пупок после ретуши фотографии.
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