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Ева Лонгория потеряла пупок после ретуши фотографии

, 19:50 | Алиса Старжевская Фото 41

О допущенном ляпе «отчаянная домохозяйка» узнала тогда, когда опубликовала сторис в блог.

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Фото, видео: Instagram @evalongoria

Недавно Ева Лонгория порадовала поклонников пляжным селфи. Подписчики быстро выяснили, что актриса злоупотребляет фотошопом и даже теряет части тела — девушка неудачно заретушировала талию, потеряв пупок, пишет Тeleprogramma.pro.

В кадре знаменитость позирует в бикини, придерживая на голове бейсболку. Актриса не стала снимать солнезащитных очков, похваставшись ровным загаром. Публикуя фотографию, артистка не увидела главный ляп — знаменитость переборщила с фотошопом, замазав себе пупок. Вероятно, с помощью фоторетуши Лонгория хотела визуально уменьшить талию.

Instagram @evalongoria

В июне 2018 года американка впервые стала мамой. Беременность не внесла значительные коррективы во внешность актрисы — Ева осталась такой же знойной и сексапильной «отчаянной домохозяйкой».

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты подловили Волочкову на неудачной ретуши фото.

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