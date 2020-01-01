Ева Лонгория потеряла пупок после ретуши фотографии

Недавно Ева Лонгория порадовала поклонников пляжным селфи. Подписчики быстро выяснили, что актриса злоупотребляет фотошопом и даже теряет части тела — девушка неудачно заретушировала талию, потеряв пупок, пишет Тeleprogramma.pro.

В кадре знаменитость позирует в бикини, придерживая на голове бейсболку. Актриса не стала снимать солнезащитных очков, похваставшись ровным загаром. Публикуя фотографию, артистка не увидела главный ляп — знаменитость переборщила с фотошопом, замазав себе пупок. Вероятно, с помощью фоторетуши Лонгория хотела визуально уменьшить талию.

Instagram @evalongoria

В июне 2018 года американка впервые стала мамой. Беременность не внесла значительные коррективы во внешность актрисы — Ева осталась такой же знойной и сексапильной «отчаянной домохозяйкой».

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты подловили Волочкову на неудачной ретуши фото.