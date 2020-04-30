«Девушка-весна»: Гришаева растрогала фанатов архивным снимком

Актриса Нонна Гришаева в самоизоляции решила перебрать архивные фотографии. Своей находкой, датированной 2008 годом, она поделилась с подписчиками в Instagram. На снимке авторства Игоря Пискарева артистка запечатлена на лоне природы у воды. Она стоит в белом платье дизайнерского кроя в пол, рукой опираясь на легкий навес, украшенный развевающимися занавесками, голову ее венчает венок из живых цветов.

«Смотрите, что нашла! Фотограф Игорь Пискарев. 2008 год, #фотосессия #весна #тороплювесну», — написала Гришаева.

Поклонников впечатлил кадр своей нежностью и живым художественным образом актрисы.

«С ума сойти! Восхитительно! Снегурочка Островского!»

«Девушка-весна! Невероятная нежность…»

«Русалка»

«Вы как цветочная фея»

«Нонночка — фея лета или на Ивана Купала», — не скупились на сравнения фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Нонна Гришаева показала поклонникам повзрослевшего сына.