«Девушка-весна»: Гришаева растрогала фанатов архивным снимком
Актриса показала фото 12-летней давности.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Актриса Нонна Гришаева в самоизоляции решила перебрать архивные фотографии. Своей находкой, датированной 2008 годом, она поделилась с подписчиками в Instagram. На снимке авторства Игоря Пискарева артистка запечатлена на лоне природы у воды. Она стоит в белом платье дизайнерского кроя в пол, рукой опираясь на легкий навес, украшенный развевающимися занавесками, голову ее венчает венок из живых цветов.
«Смотрите, что нашла! Фотограф Игорь Пискарев. 2008 год, #фотосессия #весна #тороплювесну», — написала Гришаева.
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Смотрите, что нашла))Фотограф Игорь Пискарёв) 2008 год😜🌺#фотосессия #весна🌷 #тороплювесну
Поклонников впечатлил кадр своей нежностью и живым художественным образом актрисы.
«С ума сойти! Восхитительно! Снегурочка Островского!»
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«Нонночка — фея лета или на Ивана Купала», — не скупились на сравнения фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Нонна Гришаева показала поклонникам повзрослевшего сына.
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