«Никому не позволю унижать семью»: Топалов жестко ответил хейтерам Тодоренко

Совсем недавно телеведущая Регина Тодоренко неосторожно высказалась на тему домашнего насилия, а также обратилась к россиянкам с вопросом: «А что ты сделала, чтобы муж тебя не бил?».

Ее слова тут же были восприняты общественностью в штыки. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». Бывшая ведущая «Орла и Решки» извинилась, предложила свою помощь всем пострадавшим от рукоприкладства, однако все было тщетно: ее буквально заклеймили.

Певец Влад Топалов вступился за супругу, спровоцировавшую грандиозный скандал. В последних постах в Instagram он недвусмысленно дал понять хейтерам телеведущей, что будет разбираться с обидчиками лично, если вдруг еще кто-нибудь посмеет нелестно высказаться в адрес его жены.

«Я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью. Великие умы современности, ораторы, гении, если вам есть что сказать — говорите уже мне. Оставьте хрупкую девочку в покое. Вчера паре из вас я ответил так, как того и стоило, может было грубовато. Но я, в отличие от вас, не святой. Поэтому, когда оскорбляют мою семью — даю естественную реакцию», — обратился к пользователям сети Топалов.

Чуть позже музыкант вновь выложил пост, где, подостыв, предложил злопыхателям перешагнуть через сложившуюся ситуацию с гордо поднятой головой и просто «двигаться дальше».

«Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого», — подытожил певец.

Instagram @vladtopalovofficial

Неожиданное заявление музыканта о том, что он всех прощает, понравилось не всем пользователям сети. Так, многие фолловеры звездной семьи не поленились вновь напомнить окружающим, кто на самом деле «виноват» в этом скандале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Регины Тодоренко Влада Топалова затравили в сети после скандала с домашним насилием.