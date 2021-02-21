ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

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Валентин Черников
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Психологи рассказали, почему привычные для россиян имена не очень нравятся представительницам слабого пола.

ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин

Фото: www.globallookpress.com / M. Baumann

В силу разных причин некогда востребованные мужские имена теряют популярность у женщин. Психологи объясняют это не модой и не их энергетическими свойствами. Дело в особенностях звучания и ассоциациях, которые они вызывают. Пять таких имен приводит сайт Sm-news.ru.

Александр

Красивое звучание этого имени давно сделало его одним из самых популярных в стране. Именно благодаря широкой распространенности оно способно вызывать у девушек негативные ассоциации. Саши есть почти в любом коллективе. А то, что постоянно на слуху, имеет свойство надоедать.

Иван

Распространенное у славян имя не вызывает восторга у прекрасной половины человечества. И даже возглавляет топ имен, которые склонны раздражать девушек. Слишком сильна в россиянах ассоциация с Иванушкой-дурачком и карикатурным русским Ваней.

Олег

В последнее время это скандинавское и древнерусское имя утрачивает популярность. Отчество Олеговна вызывает противоречивые и зачастую неприятные ощущения. А поскольку некоторые девушки думают о детях и их будущем, имя Олег их не привлекает.

Сергей

Имя с красивым значением «ясный» сегодня не очень востребовано из-за второй части. Как и в случае с Олегами, девушки все чаще отказываются нарекать Сергеями своих сыновей. Они боятся, что мальчиков впоследствии будут дразнить сверстники.

Валентин

Красивое имя латинского происхождения не нравится девушкам из-за его сокращенного варианта — Валя. Некоторые считают, что этому имени не хватает мужественности: якобы у Валентинов может быть женственный и слабый характер. Хотя это далеко не так.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-10 русских имен, популярных среди иностранцев.

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