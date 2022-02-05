Алкоголь и психологические проблемы: мужчины с какими именами часто умирают молодыми

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 052

Называя ребенка определенным образом, родители задают его судьбу.

Фото, видео: Depositphotos / AVOCADO_FAM; 5-tv.ru

Имя — уникальный код, который хранит информацию о характере человека и его будущем. Не зря эзотерики годами разгадывают тайны имен, которые даются нам при рождении, ведь они определяют жизненный путь. Ни для кого не секрет, что мужчины гораздо чаще попадают в опасные ситуации и остаются буквально на волоске от смерти. Однако есть и те, которые из-за отсутствия страха, рано уходят из жизни. Обладатели каких имен чаще всего попадают в эту категорию, рассказал астролог Артемий Никара в беседе с 5-tv.ru. Он назвал ТОП-5 мужских имен, носители которых нередко умирают молодыми.

«Анатолий. У них часто возникают проблемы с алкоголем. Из-за пагубного пристрастия, чаще всего теряют близких и становятся совершенно одинокими», — отметил он.

Сергеи тоже подвержены негативному влиянию имени. Они чаще остальных решаются на сомнительные заработки. Им присущ импульсивный темперамент и конфликтность в общении с людьми.

«Роман. Главная проблема Ромы: хочу „то“ — не знаю „что“. В результате постоянного метания от одной деятельности к другой — им это не приносит никакого счастья», — рассказал эксперт.

Обладатели имени Алексей рождаются совершенно несамостоятельными и несут этот крест на протяжении всей жизни. Они считают, что все люди им что-то должны, поэтому Алексеи становятся заложниками своих чувств. Горе они топят в алкоголе и увлечении запрещенными веществами.

«Андреи — частые гости психологических и наркологических клиник. Они не могут выбрать для себя, чем им заниматься по жизни. Часто обладатели этого имени становятся маньяками или убийцами», — завершил Никара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-5 мужских и женских имен, обладателям которых февраль 2022 подарит любовь, счастье и богатство.

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Алкоголь и психологические проблемы: мужчины с какими именами часто умира...

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