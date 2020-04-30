Американский журналист в самоизоляции вышел в эфир в пиджаке, но без штанов

Журналист американского телеканала ABC Уилл Рив, помимо вероятных профессиональных заслуг снискал себе и другую «славу». 27-летний мужчина из своей гостиной в прямом эфире программы «Доброе утро, Америка» на связи со студией рассказывал, что в условиях пандемии некоторые аптеки будут доставлять клиентам лекарства при помощи беспилотников. Его материал назывался «Фармацевтика будущего».

При этом на Рив в кадре были надеты стандартные официальные атрибуты для ведения репортажа — рубашка и пиджак. Когда же он закончил свое краткое повествование, с нижней части экрана исчезли бегущая строка и прогноз погоды, и всем стало очевидно, что журналист сидит на стуле без штанов.

После бурной ироничной реакции зрителей телеканала Рив пояснил, что «всем репортерам, работающим из дома, сейчас приходится самим настраивать камеру».

«Что ж, можно смело сказать, что оператором меня никуда не возьмут», — отшутился он.

Многие зрители поддержали его.

«Штаны все равно переоценены. Живи по своим правилам, Уилл»;

«Не волнуйся, никто в Штатах сейчас не носит штаны»;

«Ооо, мне нравится: сверху — бизнес-встреча, снизу — вечеринка!»

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