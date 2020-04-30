Американский журналист в самоизоляции вышел в эфир в пиджаке, но без штанов

Корреспондент не ожидал, что камера покажет то, что не должна была показать.

Фото, видео: Instagram @willreeve_; YouTube / NewscastStudio

Журналист американского телеканала ABC Уилл Рив, помимо вероятных профессиональных заслуг снискал себе и другую «славу». 27-летний мужчина из своей гостиной в прямом эфире программы «Доброе утро, Америка» на связи со студией рассказывал, что в условиях пандемии некоторые аптеки будут доставлять клиентам лекарства при помощи беспилотников. Его материал назывался «Фармацевтика будущего».

При этом на Рив в кадре были надеты стандартные официальные атрибуты для ведения репортажа — рубашка и пиджак. Когда же он закончил свое краткое повествование, с нижней части экрана исчезли бегущая строка и прогноз погоды, и всем стало очевидно, что журналист сидит на стуле без штанов.

После бурной ироничной реакции зрителей телеканала Рив пояснил, что «всем репортерам, работающим из дома, сейчас приходится самим настраивать камеру».

«Что ж, можно смело сказать, что оператором меня никуда не возьмут», — отшутился он.

Многие зрители поддержали его.

«Штаны все равно переоценены. Живи по своим правилам, Уилл»;

«Не волнуйся, никто в Штатах сейчас не носит штаны»;

«Ооо, мне нравится: сверху — бизнес-встреча, снизу — вечеринка!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Терминатор» и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пожертвовал на борьбу с коронавирусом и помощь врачам в США один миллион долларов.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:27
«Искренняя благодарность каждому»: на волонтеров распространят программу поддержки для медиков
19:26
После эпатажных выходок в соцсетях Дана Борисова прошла экспресс-тест на наркотики
19:17
Китайские ученые назвали возможную причину повторного заболевания короавирусом
19:06
Галкин оригинально поздравил Киркорова с днем рождения, разобрав его аптечку
18:57
Американский журналист в самоизоляции вышел в эфир в пиджаке, но без штанов
18:49
«Из прошлой жизни»: босая Арзамасова на берегу моря показала, как нужно радоваться жизни

Сейчас читают

ТОП-5 мужских имен, которые отталкивают женщин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок