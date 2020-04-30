Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в очередной раз продемонстрировал поклонникам свое чувство юмора, разместив в Instagram фото, на котором он запечатлен среди высоких елей. При этом ракурс выбран таким образом, что солнце располагается как раз на макушке титулованного спортсмена, которую он недавно побрил налысо.

«Мне удалось запечатлеть на фото светлые мысли в моей голове!» — прокомментировал он снимок.

Вероятно, 38-летний Емельяненко таким образом напомнил, что 25 апреля ему была сделана хиджама — кровопускание, которое известно человечеству как метод лечения уже две тысячи лет. В средневековой Европе оно распространилось благодаря арабам, которые, как полагают историки, переняли его у китайцев. Тогда спортсмен также поделился фото с этой процедуры в соцсети.

Instagram @alexemelyanenko

Многие из подписчиков бойца не упустили случая, чтобы подтрунить над кумиром.

«Прямо диско шар»

«Сань, ты такой позитивный чел, что очень не соответствует твоему постоянному выражению лица!».

В настоящее время боец ММА находится в Грозном. Из-за режима самоизоляции организаторы отложили его поединок с Магомедом Исмаиловым.

Емельяненко провел 37 профессиональных боев, в которых одержал 29 побед, потерпел семь поражений, еще один бой завершился вничью.

Ранее Александр Емельяненко поиронизировал, почему все, в том числе симпатичные подписчицы, хотят вызвать его на бой.