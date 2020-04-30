«Наши будущие врачи»: Галустян нарядил дочь и племянника в костюмы медиков
Поклонники юмориста засыпали малышей комплиментами.
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Фото, видео: Instagram @m_galustyan
Известный российский юморист Михаил Галустян поделился с подписчиками в Instagram трогательным снимком. На нем запечатлены его старшая дочь и племянник в костюмчиках врачей. Оба в защитных масках, а мальчик также держит в руках походную сумку медика.
«Наши будущие врачи. Моя старшая дочь и племянник. Такие халосые», — подписал кадр Галустян.
Поклонники юмориста умилялись, глядя на детей. Они буквально засыпали малышей комплиментами, отмечая, что подрастающее поколение не менее даровито, чем звездный родственник.
«С такой бригадой медиков нам никакой коронавирус не страшен!»
«Умнички. Какой дядя — такие и дети»;
«На вызов приехали, пупсы»;
«Доча папина — папина!»
«Бравенькие доктора»;
«Достойная смена растет», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Галустян перевез семью к морю на время пандемии коронавируса.
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