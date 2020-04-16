В США заявили, что первым пациентом с новым коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухани
Американские журналисты уверяют — человек заразился от летучей мыши во время исследования вирусов.
Фото: www.globallookpress.com / Peter Steffen
Первый пациент, который заразился коронавирусом, работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, сообщает телеканал Fox News.
Журналисты из США утверждают — человек из лаборатории заразился от летучей мыши. При этом они ссылаются на «многочисленные источники», якобы знающие о сокрытии Китаем информации по поводу возникновения COVID-19.
Подчеркивается, что в Ухане вовсе не пытались разработать новое биологическое оружие, ученые лишь хотели изучить вирусы.
В январе сообщалось, что два года назад при Уханьском университете была открыта лаборатория c высоким уровнем биологической угрозы. В этом центре якобы изучали самые опасные патогены в мире — включая вирус Эбола и SARS — известный как атипичная пневмония.
Американские власти предполагают, что КНР может скрывать информацию о коронавирусе. В Китае подобные обвинения отвергают.
Ранее 5-tv.ru писал, что известно о первом пациенте в России с диагнозом коронавирус. Мужчина с COVID-19 прибыл в страну из Милана. В настоящий момент пациент уже здоров.
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