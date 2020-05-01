Героизм и сплоченность: какие темы обсуждались на встрече Путина с волонтерами

Глава государства представил целую программу поддержки волонтерских и благотворительных организаций.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Три миллиарда рублей дополнительно направят в этом году на президентские гранты для волонтеров и НКО, некоммерческих организаций, занятых в борьбе с коронавирусом. Так заявил Владимир Путин в ходе видеоконференции с добровольцами акции «Мы вместе».

Совещание это, надо признать, уникальное — до этого времени активисты оставались в тени, хотя волонтеры также часто работают на передовой, как медперсонал, и их организации испытывают те же сложности, что вся экономика.

Однако жалоб в разговоре президентом Георгий Гривенный не услышал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению политолога Алексея Мухина, российский лидер держит руку на пульсе гражданского общества.

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