Героизм и сплоченность: какие темы обсуждались на встрече Путина с волонтерами
Глава государства представил целую программу поддержки волонтерских и благотворительных организаций.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Три миллиарда рублей дополнительно направят в этом году на президентские гранты для волонтеров и НКО, некоммерческих организаций, занятых в борьбе с коронавирусом. Так заявил Владимир Путин в ходе видеоконференции с добровольцами акции «Мы вместе».
Совещание это, надо признать, уникальное — до этого времени активисты оставались в тени, хотя волонтеры также часто работают на передовой, как медперсонал, и их организации испытывают те же сложности, что вся экономика.
Однако жалоб в разговоре президентом Георгий Гривенный не услышал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению политолога Алексея Мухина, российский лидер держит руку на пульсе гражданского общества.
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