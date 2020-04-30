«Держит руку на пульсе у гражданского общества»: Политолог об онлайн-встрече Путина с волонтерами

Политолог Алексей Мухин прокомментировал общение по видеосвязи президента РФ Владимира Путина с представителями некоммерческих организаций и волонтерами. По словам эксперта, подобные встречи в онлайн-формате имеют большое значение для общества, особенно в условиях пандемии коронавируса, когда население чувствует опасность.

«Встреча с волонтерами показала, что президент пытается и включается в простое общение с населением, чтобы понимать и делать выводы, что происходит на местах, как гражданское общество реагирует на серьезный эпидемиологический вызов. По понятным причинам действия людей на местах являются определяющими, по которым судят и о государстве, и о состоянии гражданского общества. Волонтеры, можно сказать, находятся на переднем крае, поэтому больше всего к ним обращался президент, когда демонстрировал знание проблем, с которыми столкнулись социальные группы нашего общества», — отметил политолог.

Мухин добавил, что обещания Путина оказать помощь НКО из Фонда президентских грантов демонстрируют «социальное поведение со стороны государства», которое сейчас, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, особенно ждут граждане страны.

«В ходе одного и обращений на совещании с представителями регионов Владимир Путин говорил о солидарности — это крайне важная составляющая, которая демонстрирует мобилизованность гражданского общества и готовность преодолевать любые трудности. Именно с этой мыслью, я думаю, Путин встречался с волонтерами. Демонстрация бодрости духа и твердости воли со стороны главы государства определяет решимость и энтузиазм, с которым действуют простые представители гражданского общества — в частности, волонтеры», — подчеркнул эксперт.

По его словам, добровольцы сейчас особенно нуждается в государственной поддержке, поскольку находятся на передовой борьбы с COVID-19.

Мухин обратил внимание на то, что, общаясь с волонтерами, Владимир Путин демонстрирует заинтересованность в том, как воспринимает угрозу распространения заболевания гражданское общество.

«Президент привык действовать в команде. Это команда состоит как из представителей власти, так и из простых людей. <…> Вся государственная машина ориентирована на то, чтобы нейтрализовать те угрозы и вызовы, которые стоят перед гражданским обществом», — добавил Мухин.

По мнению российского политолога, поведение президента РФ заслуживает уважения и внушает оптимизм.

«Лидеры разных государств по-разному реагировали на эпидемиологические вызовы. Кто-то предпочитает отсиживаться в бункере, кто-то предпочитает объявлять врагами другие государства. <…> Поведение российского лидера вызывает уважение, потому что Владимир Путин открыто общается с простым населением, чтобы понимать, чем оно сейчас живет. В какой-то степени доступность ограничена удаленном режимом общения, но тем не менее показывает, что он старается держать руку на пульсе у гражданского общества, у страны. Это взывает уважение и дает основание для оптимизма», — резюмировал Мухин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод высказался о предложении главы государства Владимира Путина оказать поддержку волонтерам и некоммерческим организациям (НКО) во время борьбы с коронавирусом.