Клип Señorita Шона Мендеса и Камилы Кабельо набрал миллиард просмотров на YouTube
Исполнители начали встречаться после того, как сыграли в ролике влюбленную пару.
Фото, видео: Instagram @shawnmendes
Клип на песню Señorita кандского певца Шона Мендеса и кубино-американской исполнительницы Камилы Кабельо, презентованный в 2019 году, набрал более миллиарда просмотров на YouTube.
В музыкальном ролике Мендес в роли харизматичного мотоциклиста влюбляется в красавицу официантку Кабельо. Вот только по сюжету их отношениям не суждено было сложиться. Зато в реальности, спустя некоторое время после размещения клипа, звезды подтвердили — они действительно встречаются.
В настоящий момент 21-летний Шон Мендес и его 23-летняя возлюбленная Камила Кабельо вместе проводят время в самоизоляции. Казалось бы, их фанаты должны быть просто в восторге от такого развития событий. Однако в сети с завидной регулярностью появляется информация о том, что отношения звезд — всего лишь пиар-ход.
Ранее 5-tv.ru писал, что клип Little Big на песню Uno для «Евровидения» набрал свыше миллиона просмотров на YouTube за девять часов. По последним данным, его уже посмотрели около 83 миллионов пользователей.
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