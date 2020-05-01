Исполнители начали встречаться после того, как сыграли в ролике влюбленную пару.

Фото, видео: Instagram @shawnmendes

Клип на песню Señorita кандского певца Шона Мендеса и кубино-американской исполнительницы Камилы Кабельо, презентованный в 2019 году, набрал более миллиарда просмотров на YouTube.

В музыкальном ролике Мендес в роли харизматичного мотоциклиста влюбляется в красавицу официантку Кабельо. Вот только по сюжету их отношениям не суждено было сложиться. Зато в реальности, спустя некоторое время после размещения клипа, звезды подтвердили — они действительно встречаются.

Instagram @shawnmendes

В настоящий момент 21-летний Шон Мендес и его 23-летняя возлюбленная Камила Кабельо вместе проводят время в самоизоляции. Казалось бы, их фанаты должны быть просто в восторге от такого развития событий. Однако в сети с завидной регулярностью появляется информация о том, что отношения звезд — всего лишь пиар-ход.

Ранее 5-tv.ru писал, что клип Little Big на песню Uno для «Евровидения» набрал свыше миллиона просмотров на YouTube за девять часов. По последним данным, его уже посмотрели около 83 миллионов пользователей.

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