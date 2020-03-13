Клип Little Big на песню Unо за девять часов посмотрели свыше миллиона человек

Клип Little Big на песню Uno для «Евровидения» набрал свыше миллиона просмотров на YouTube за девять часов. Количество увидевших его постоянно увеличивается и после полудня составило уже 1,5 миллиона человек. Ролик занял первое место на вкладке «В тренде» интернет-ресурса. Видео стало самым популярным из представленных для всемирного музыкального конкурса.

Большинство остальных участников «Евровидения» представили организаторам свои работы к 10 марта. Петербургская команда выложила Uno в сеть 12 марта. При этом клип в кротчайшие сроки обогнал по откликам все предыдущие.

До этого пальму первенства удерживало видео на трек Solovey украинской группы Go_A, набравший миллион просмотров, и ролик с песней Empires польской певицы Алиции Шемплинской, с которым ознакомились 1,3 миллиона человек. Обе записи попали на видеохостинг в феврале.

Впервые артисты Little Big представили песню UNO для всемирного музыкального конкурса в вечернем шоу Ивана Урганта. Трек записан в стиле рок-диско, а клип группа исполнила в стилистике 1980-х годов. 65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландском Роттердаме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Little Big запустили обещанный челлендж на песню для «Евровидения».