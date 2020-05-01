Ушедшая в отставку после скандала с масками экс-министр Саратова в 2018 году заработала 4,6 миллиона рублей

Экс-министр, руководитель аппарата главы Саратовской области Олеся Горячева, покинувшая свой пост после скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей, заработала в 2018 году 4,59 миллиона рублей. Об этом пишут «Известия».

Два года назад Олеся Горячева продала долю в совместной с супругом квартире площадью 73 квадратных метра — прибыль от сделки стала одним из источников ее дохода. В 2017 году экс-министр в совместной с мужем собственности имела другую квартиру площадью 110 квадратных метров, а ее доход тогда исчислялся 2,81 миллионами рублей.

Супруг чиновницы Сергей Горячев в 2018 году, учитывая прибыль от продажи доли квартиры, заработал 3,16 миллиона рублей. В 2017-м его доход составил 967,85 тысячи рублей. Также два года назад Горячев имел в собственности земельный участок с садовым домиком на 77,8 квадратных метров, а также машину Toyota RAV4 2015 года выпуска.

30 апреля стало известно о том, что Сергей Горячев, являющийся директором учреждения «Саратовский аптечный склад», заключил договор о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая. Планировалось приобрести десять тысяч одноразовых нестерильных масок.

Однако после проверки прокуратуры закупку масок за счет средств из областного бюджета отменили. На фоне скандала Олеся Горячева по собственной инициативе покинула свой пост.

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