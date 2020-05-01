Король российской поп-музыки Филипп Киркоров 30 апреля отметил свой день рождения. Музыканту исполнилось 53 года. Из-за режима самоизоляции именины пришлось праздновать в узком семейном кругу, однако торжество от этого не стало менее роскошным.

Филипп Киркоров поделился с подписчиками в Instagram кадрами, сделанными на празднике. Сначала друзья преподнесли артисту шикарный многоуровневый торт, сделанный в виде коробочек из-под известных модных брендов: Louis Vuitton, Dolce & Gabbana и Gucci. Очевидно так, гости решили обозначить страсть именинника к стильным дизайнерским вещам.

Многочисленные свечи на торте Филипп Киркоров задувал вместе с самыми любимыми людьми: восьмилетней дочкой Аллой-Викторией и семилетним сыном Мартином.

Instagram @fkirkorov

В конце вечера Филипп Киркоров вышел на площадку перед домом и поблагодарил всех своих близких за то, что смогли присутствовать на его дне рождения. В честь этого исполнитель запустил в ночное небо множество разноцветных шаров.

«Пусть эти шарики исполнят желания не мои, а моей семьи, моих друзей! И спасибо вам мои дорогие!» — продекламировал артист.

Интересно, что именно в день рождения Филиппа Киркорова аудитория его Instagram-аккаунта преодолела отметку в четыре миллиона подписчиков. Певец высоко оценил такой своеобразный подарок от поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Филиппа Киркорова порадовали папу тортом собственного приготовления.