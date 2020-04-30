Дети Киркорова испекли торт в честь дня рождения звездного отца
30 апреля королю отечественной поп-музыки исполнилось 53 года.
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Фото, видео: Instagram @fkirkorov
Король российской поп-музыки Филипп Киркоров 30 апреля празднует день рождения. В этом году из-за коронавируса именины пришлось отмечать скромно, в узком семейном кругу, но, судя по всему, артист от этого не страдает. В Instagram он поделился с поклонниками трогательным видео, как его поздравили дети — дочь Алла-Виктория и сын Мартин.
Ребята встретили звездного папу тортом собственного приготовления, свечи на котором он задул вместе с ними. Потом дети прочитали ему поздравительные стихи, на русском, а затем на английском языках. В завершении Киркоров развернул подарки и открытки, которые его отпрыски смастерили своими руками.
«Лучший подарок — загадать заветные желания и задуть свечи на праздничном торте с детьми, который приготовили своими ручками», — поделился эмоциями артист.
Поклонники присоединились к поздравлениям и оценили то, как заботятся о своем папе наследники Киркорова.
«Как это трогательно, молодцы ребята»;
«С днем рождения король!»
«Точно, Филипп, счастье в детях»;
«Боже, как это мило…», — восхищались фанаты.
Ранее 5-tv.ru вспоминал в честь дня рождения короля российской эстрады самые эпатажные костюмы Филиппа Киркорова.
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