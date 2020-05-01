«У меня живот огромный»: Оксана Самойлова пожаловалась на лишние килограммы
Стремительный набор веса модели мог спровоцировать разрыв с Джиганом, считают поклонники.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Возлюбленная популярного рэп-исполнителя Джигана 32-летняя Оксана Самойлова пожаловалась подписчикам в Instagram на лишние килограммы. Светская львица опубликовала в соцсети ролик, в котором продемонстрировала свою фигуру в коротком топе и мини-шортах.
«Хотите я вас сейчас немного шокирую? Как думаете, насколько я поправилась за время карантина? В общем, на пять килограммов я поправилась. Даже боком вставать не буду, потому что у меня живот огромный. Карантин меня доконал!» — заявила знаменитость.
Неделю назад Оксана Самойлова уже жаловалась фанатам на трудности соблюдения режима самоизоляции. Сейчас звезда живет в роскошном особняке с детьми, однако ей надоело проводить там время. Жена Джигана устала отдыхать и чувствует, что ее силы на исходе. По ее словам, в доме уже «все сделано-переделано и доделано», а сама она «на грани».
Поклонники считают, что на плохое самочувствие и стремительный набор веса Самойловой мог повлиять разрыв с Джиганом. После того, как в семье родился четвертый ребенок, рэпер «пустился во все тяжкие» — начал курить, употреблять алкоголь и запрещенные вещества, материться при детях и вообще вести себя неадекватно. В результате его поместили на лечение в рехаб.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга Джигана Оксана Самойлова, заявившая о решении развестись из-за неадекватного поведения возлюбленного, вновь напомнила музыканту о его проступках.
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