«Я на грани»: Самойлова рассказала о своем состоянии после разрыва с Джиганом
Супруга рэпера призналась, что уже переделала все свои дела в условиях самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Супруга популярного рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова пожаловалась на трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в последнее время. Светская львица призналась в Instagram, что режим самоизоляции — это меньшая из бед, с которыми ей приходится справляться.
Сейчас теледива живет в роскошном особняке с детьми, однако и там ей надоело проводить время. Самойлова устала отдыхать и чувствует, что ее силы на исходе.
«Кажется, вся польза из самоизоляции уже получена: книги, общение с детьми, уборки, марафоны, тренировки, готовки. Все сделано-переделано и доделано. Просто лежать и отдыхать сил уже нет, это самое сложное для всех сейчас, наверно. Все, конечно, бодрятся в инсте, типа есть еще запал на дополнительный месяцок самоизоляции. Но я все, я на грани», — призналась знаменитость.
Поклонники решили, что Самойлову окончательно добил развод с Джиганом, который после того, как в семье произошло пополнение, ушел в загул и начал вести себя неадекватно. Музыкант не смог справиться с алкогольной зависимостью и начал употреблять запрещенные вещества. Кроме того, он якобы нецензурно выражался при детях.
Фанаты посоветовали Оксане не падать духом и старались ее поддержать в комментариях.
«Держись, красотка! Все будет хорошо!»
«На грани уже вся женская часть России точно. Дом, быт, домашки!»
«Как я вас понимаю, Оксана. Проблемы в семье мы тоже переживали, очень верю, что все-таки это все пройдет, как страшный сон», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова, недавно заявившая о решении подать на развод из-за некорректного поведения возлюбленного, вновь напомнила музыканту о его проступках.
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