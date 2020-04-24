«Я на грани»: Самойлова рассказала о своем состоянии после разрыва с Джиганом

Супруга популярного рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова пожаловалась на трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в последнее время. Светская львица призналась в Instagram, что режим самоизоляции — это меньшая из бед, с которыми ей приходится справляться.

Сейчас теледива живет в роскошном особняке с детьми, однако и там ей надоело проводить время. Самойлова устала отдыхать и чувствует, что ее силы на исходе.

«Кажется, вся польза из самоизоляции уже получена: книги, общение с детьми, уборки, марафоны, тренировки, готовки. Все сделано-переделано и доделано. Просто лежать и отдыхать сил уже нет, это самое сложное для всех сейчас, наверно. Все, конечно, бодрятся в инсте, типа есть еще запал на дополнительный месяцок самоизоляции. Но я все, я на грани», — призналась знаменитость.

Instagram @samoylovaoxana

Поклонники решили, что Самойлову окончательно добил развод с Джиганом, который после того, как в семье произошло пополнение, ушел в загул и начал вести себя неадекватно. Музыкант не смог справиться с алкогольной зависимостью и начал употреблять запрещенные вещества. Кроме того, он якобы нецензурно выражался при детях.

Фанаты посоветовали Оксане не падать духом и старались ее поддержать в комментариях.

«Держись, красотка! Все будет хорошо!»

«На грани уже вся женская часть России точно. Дом, быт, домашки!»

«Как я вас понимаю, Оксана. Проблемы в семье мы тоже переживали, очень верю, что все-таки это все пройдет, как страшный сон», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова, недавно заявившая о решении подать на развод из-за некорректного поведения возлюбленного, вновь напомнила музыканту о его проступках.