«Это же я»: Самойлова в шутку сравнила себя с героями видео про выброшенных детей

Супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова, недавно заявившая о решении подать на развод из-за некорректного поведения возлюбленного, вновь напомнила музыканту о его проступках.

Надо заметить, сделала звезда это очень оригинально. Она опубликовала пост в Instagram, где разместила видеозапись, героями которой стали маленькие дети — их жестоко выбрасывают из машины собственные родители.

«Это ж я!» — подписала публикацию Оксана и поставила три смеющихся смайла, недвусмысленно намекая Джигану, что именно так он поступил с ее семьей.

Instagram @samoylovaoxana

Скандал между знаменитостями разгорелся в начале весны 2020 года, спустя всего несколько недель после рождения четвертого ребенка четы — сына Давида. Тогда Самойлова сообщила, что рэпер «ушел в загул» по счастливому поводу, который позже обернулся трагедией.

Джиган не смог самостоятельно справиться с желанием употреблять алкоголь и запрещенные вещества, поэтому был срочно госпитализирован в одну из американских клиник для прохождения принудительного лечения.

По окончании процедур музыкант вернулся домой, но продолжил вести себя неадекватно: заставлял детей приносить ему пиво, издевался над супругой, бегал по улицам города голым, в результате чего не раз оказывался в отделении полиции. Именно тогда Оксана не выдержала и объявила о своем решении разорвать отношения с известным супругом, который сегодня продолжает лечиться от зависимости, но уже в российской клинике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Джигана Оксана Самойлова отметила Пасху вместе с детьми и неизвестным мужчиной.