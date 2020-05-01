«Не успеваю ничего»: Саша Савельева пожаловалась, что ее «захватили мамские дела»
Известная певица призналась фанатам: она чувствует себя беспомощной из-за внезапных каникул на фоне COVID-19.
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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva
Для кого-то самоизоляция стала настоящим спасением от быстрого течения жизни. Ведь сидя дома можно, наконец, заняться любимым делом, например: почитать книги, испечь пирожки и даже выспаться! Но, к сожалению, этот вариант не для звезд шоу-бизнеса.
Так, экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева одна из многих знаменитостей, кто пожаловался на жуткую нехватку времени на внеочередных «каникулах». В своем Instagram певица выложила пост, где призналась: за полтора месяца самоизоляции она почти ничего не успела, поскольку ее захватили «мамские дела».
«Я просто восхищаюсь своими подругами-мамочками и блогерами, которые успевают и фотки красивые сделать, и детей накормить, и убраться… Я, честно признаюсь, не успеваю ничего. Даже фото выложить… Не говоря уж о том, чтоб снять его…» — рассказала Саша.
Но тут же поспешила добавить: как бы то ни было, она бесконечно счастлива, что в отсутствие работы может посвятить себя воспитанию сына Леона. Ведь он — один из главных людей в ее жизни.
«Сколько там еще осталось? Надеюсь хоть что-то успеть. Но это не точно…» — иронично подытожила Савельева.
В комментариях поклонники артистки настаивали, что расстраиваться из-за домашних дел совсем не стоит. Ведь главное в такое сложное время — уделить побольше внимания родным и близким. А помыть посуду или разобрать шкаф можно и позже.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что помогает Саше Савельевой отвлечься от коронавируса и плохих новостей.
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