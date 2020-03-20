«Надо расслабиться»: элегантная Саша Савельева посоветовала отвлечься от коронавируса

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала пост в Instagram, где обратилась ко всем своим подписчикам с просьбой не бояться заморского коронавируса. По ее словам, в этот нелегкий период самое главное — сохранять спокойствие. Ведь мы не можем физически прекратить рост заболеваемости, а значит, нужно просто смириться.

«Что-то мне кажется надо расслабиться, ребят. Тема с утра до вечера одна. Принятие и смирение. Медитация и мудрость», — отметила певица.

@sasha_savelieva

Поклонники поддержали любимую звезду и, в свою очередь, заявили: во время карантина следует больше времени уделять себе и близким, а не паниковать и не бегать по городу в стремлении побыстрее опустошить полки магазинов.

«Уже надоело, правда. Давайте радоваться возможности быть с семьей»;

«Все будет хорошо! А ты, Саша, как всегда, прекрасна!»

«Действительно, хватит уже скупать гречку. Займитесь чем-нибудь полезным», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Лолита борется с паническими настроениями и защищает от коронавируса себя и близких.