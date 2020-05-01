Два тела обнаружены в Москве-реке — 18+
Инцидент произошел утром 1 мая на Шелепихинской набережной.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Тела двух погибших обнаружили в Москве-реке. Как стало известно 5-tv.ru, их нашли утром 1 мая на Шелепихинской набережной.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что один из погибших проживал в Пресненском районе. У мужчины была рассечена бровь.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливается личность второго погибшего. Другие подробности происшествия неизвестны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело мужчины со связанными руками выловили из Москвы-реки.
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