Тела двух погибших обнаружили в Москве-реке. Как стало известно 5-tv.ru, их нашли утром 1 мая на Шелепихинской набережной.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что один из погибших проживал в Пресненском районе. У мужчины была рассечена бровь.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливается личность второго погибшего. Другие подробности происшествия неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело мужчины со связанными руками выловили из Москвы-реки.