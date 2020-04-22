Инцидент произошел 22 апреля на Пушкинской набережной.

Фото: Тело мужчины со связанными руками выловили из Москвы-реки

Фото: www.globallookpress.com

Тело мужчины со связанными руками выловили из Москвы-реки. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 22 апреля на Пушкинской набережной в районе Якиманка в центре российской столицы.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов. В настоящее время следователи устанавливают личность погибшего, так как документов при нем обнаружено не было.

Вполне вероятно, что обстоятельства гибели неизвестного мужчины могут носить криминальный характер. Другие подробности произошедшего выясняются. Расследование инцидента продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль провалился под лед в Верхневилюйском районе Якутии. В машине находились семь человек, пятеро из них — дети.

Фото: Тело мужчины со связанными руками выловили из Москвы-реки

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