Инцидент произошел утром 1 мая неподалеку от Шелепихинской набережной.

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Фото, видео: 5-tv.ru

5-tv.ru стали известны подробности обнаружения тел двух мужчин в Москве-реке. Стражи порядка выяснили, что о страшной находке в районе Шелепихинской набережной утром 1 мая в правоохранительные органы сообщил случайный прохожий.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личности погибших. Одним из них оказался 35-летний житель Ярославского района Москвы. Среди его вещей стражи порядка нашли газовый баллончик и два складных ножа. Второй погибший 48-летний мужчина проживал в Пресненском районе.

Помимо прочего, на месте происшествия были обнаружены рюкзак, две бутылки со спиртными напитками и стаканы.

Причины гибели двух жителей столицы выясняют следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два тела обнаружены в Москве-реке.

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