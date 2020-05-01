Стали известны подробности обнаружения тел двух мужчин в Москве-реке
Инцидент произошел утром 1 мая неподалеку от Шелепихинской набережной.
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Фото, видео: 5-tv.ru
5-tv.ru стали известны подробности обнаружения тел двух мужчин в Москве-реке. Стражи порядка выяснили, что о страшной находке в районе Шелепихинской набережной утром 1 мая в правоохранительные органы сообщил случайный прохожий.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили личности погибших. Одним из них оказался 35-летний житель Ярославского района Москвы. Среди его вещей стражи порядка нашли газовый баллончик и два складных ножа. Второй погибший 48-летний мужчина проживал в Пресненском районе.
Помимо прочего, на месте происшествия были обнаружены рюкзак, две бутылки со спиртными напитками и стаканы.
Причины гибели двух жителей столицы выясняют следователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два тела обнаружены в Москве-реке.
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