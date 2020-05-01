5-tv.ru стали известны подробности обнаружения тел двух мужчин в Москве-реке. Стражи порядка выяснили, что о страшной находке в районе Шелепихинской набережной утром 1 мая в правоохранительные органы сообщил случайный прохожий.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личности погибших. Одним из них оказался 35-летний житель Ярославского района Москвы. Среди его вещей стражи порядка нашли газовый баллончик и два складных ножа. Второй погибший 48-летний мужчина проживал в Пресненском районе.

Помимо прочего, на месте происшествия были обнаружены рюкзак, две бутылки со спиртными напитками и стаканы.

Причины гибели двух жителей столицы выясняют следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два тела обнаружены в Москве-реке.