«Хорошо устроилась»: Глюкоза использовала своего мужа в качестве тренажера
Пара активно проводит время в самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @glukozamusic
Популярная певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, решила показать подписчикам совместные тренировки в самоизоляции со своим мужем — Александром Чистяковым. Она выложила в Instagram фото из тренажерного зала, на котором их пара демонстрирует чудеса растяжки. Александр висит в шпагате на подвесных канатах, а Глюкоза взгромоздилась сверху на своего супруга.
«Май, спорт, любовь!» — подписала фото Глюкоза.
Подписчики похвалили супругов за любовь к спорту и отметили, что у пары хорошая растяжка.
«Ого! Ноги, ноги!!! Вот это результат и растяжки, и работы. Молодцы»;
«Какой интересный весенний Тренажер! С праздником»;
«Офигеть, растяжка!» — прокомментировали пользователи.
Не обошлось и без шутливых высказываний. Некоторые подписчики подошли с юмором к публикации певицы.
«Хорошо устроилась»;
«Как ваш товарищ снизу с такими ногами в машину влезает?»;
«В следующий раз сядь ему на шею. Будет прикольно», — пошутили фанаты.
Глюкоза вышла замуж за Александра Чистякова в 2006 году. Пара воспитывает двух дочерей — Лидию и Веру. После родов Наталья на время оставила свою карьеру, полностью посвятив себя семье и воспитанию детей. Сейчас Глюкоза снимается в кино, участвует в различных телепередачах и продолжает радовать фанатов новыми песнями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюкоза снялась обнаженной в прозрачном дождевике.
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