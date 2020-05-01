«Хорошо устроилась»: Глюкоза использовала своего мужа в качестве тренажера

Пара активно проводит время в самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Популярная певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, решила показать подписчикам совместные тренировки в самоизоляции со своим мужем — Александром Чистяковым. Она выложила в Instagram фото из тренажерного зала, на котором их пара демонстрирует чудеса растяжки. Александр висит в шпагате на подвесных канатах, а Глюкоза взгромоздилась сверху на своего супруга.

«Май, спорт, любовь!» — подписала фото Глюкоза.

Instagram @glukozamusic

Подписчики похвалили супругов за любовь к спорту и отметили, что у пары хорошая растяжка.

«Ого! Ноги, ноги!!! Вот это результат и растяжки, и работы. Молодцы»;

«Какой интересный весенний Тренажер! С праздником»;

«Офигеть, растяжка!» — прокомментировали пользователи.

Не обошлось и без шутливых высказываний. Некоторые подписчики подошли с юмором к публикации певицы.

«Хорошо устроилась»;

«Как ваш товарищ снизу с такими ногами в машину влезает?»;

«В следующий раз сядь ему на шею. Будет прикольно», — пошутили фанаты.

Глюкоза вышла замуж за Александра Чистякова в 2006 году. Пара воспитывает двух дочерей — Лидию и Веру. После родов Наталья на время оставила свою карьеру, полностью посвятив себя семье и воспитанию детей. Сейчас Глюкоза снимается в кино, участвует в различных телепередачах и продолжает радовать фанатов новыми песнями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюкоза снялась обнаженной в прозрачном дождевике.

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