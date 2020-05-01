Петербуржцам разъяснили правила покупки лекарств через интернет

Роспотребнадзор рассказал, какие лекарства нельзя купить онлайн и разъяснил, в каких случаях покупку можно вернуть. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Санкт-Петербургу.

Препараты можно вернуть только в случае плохого качества или некорректного товарного описания. При этом определять качество лекарственного средства, в большинстве случаев, должен эксперт. Сам покупатель не может решать, отвечает оно государственным стандартам или нет.

Также Роспотребнадзор напомнил, что в список лекарств, которые нельзя приобрести онлайн, входят наркотические и психотропные препараты. Кроме того, аптекам запрещено продавать через интернет вещества, в которых объемная доля этанола превышает 25% — например, зеленку, настойку валерьяны, корвалол, раствор салициловой кислоты и так далее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпромторг РФ обязал аптеки бесперебойно торговать масками.