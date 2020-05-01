Астрологи выделили самые яркие черты характера, присущие большинству женщин, рожденных под одним созвездием.

Какие невыносимые качества представительниц знаков зодиака отпугивают мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

Каждый из знаков зодиака наделяет его представительницу своими особенности, утверждают астрологи. И далеко не все эти особенности по нраву мужчинам. Портал Interesnoznat.com перечислил главные женские качества, которые отпугивают сильный пол.

Прямолинейность Овна и ее желание ускорить события часто обескураживает ухажеров. В Тельцах больше всего раздражает меркантильность. Ракам свойственна неприятная метаморфоза: при знакомстве она мила и любезна, но окажись с ней под одной крышей, и эта дама превращается в домомучительницу.

В Львицах мужчинам не нравится высокомерие и манера язвить по любому поводу. Дева отпугивает своим умением критиковать и при этом бить в самые больные точки. Мечтательная и очаровательно беспомощная девушка-Весы нервирует партнеров своей нерешительностью.

Скорпион настораживает сильный пол таинственностью — никогда не знаешь, чего от нее ожидать. У Стрельцов есть неприятное свойство обижаться по поводу и без. Козерог имеет привычку «проедать» партнеру мозги, если этой даме что-нибудь нужно.

В барышнях-Водолеях мужчинам не по нраву их неуловимость: эта кипучая натура неожиданно бросается на все, что ей интересно. Наконец, женщина-Рыбы пугает мужчин своей холодностью: за ней можно долго ухаживать и не дождаться никакой реакции.

Ранее 5-tv.ru писал, что ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые страшны в гневе.

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Какие невыносимые качества представительниц знаков зодиака отпугивают мужчин

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