Хозяева удачно подловили рыжего проказника, когда тот решил поиграть с ними.

Фото: кот Морковка сунул лапу в холодильник и прославился в Instagram

Фото: Instagram @carrot.tthe.cat

Рыжий кот по кличке Carrot (Морковка) залез в холодильник, чтобы поиграть с хозяевами. Фотография, которую они сделали с этот момент, мгновенна обрела популярность в Instagram. Об этом сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Bored Panda.

Instagram @carrot.tthe.cat

Фотография Морковки в холодильнике сделала из кота настоящую звезду. На снимке питомец тянется к продуктам, как будто ради еды готов на все. При этом справа, на дверце холодильника висит записка: «Прежде чем закрыть, проверьте, нет ли кошачьей лапы».

Как сообщает телеканал, кот живет в США в штате Мэриленд у Рейчел Зардус и Эндрю Тейлора. Морковка попал к ним в 2018 году, когда друзья пары нашли его на заправке. Тогда влюбленные временно приютили питомца и вскоре оставили его навсегда.

По словам хозяев, кот думает, что щель в холодильнике предназначена для игры — Морковка хватает их за руки, когда они достают продукты. Эндрю заверил, что четвероногий ни разу не пострадал — они с Рейчел помнят, что он любит так играть и всегда следят за тем, чтобы случайно не захлопнуть дверь.

Владелец кота рассказал, что они даже не собирались фотографировать его, но когда увидели лапу в щели и записку рядом, то поняли, что наступил удачный момент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про мем с котами «Наташ, мы там все уронили» и как он стал символом всех проблем.

Фото: кот Морковка сунул лапу в холодильник и прославился в Instagram

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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Instagram @carrot.tthe.cat

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