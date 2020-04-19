В рунете с декабря не теряют популярность картинки с питомцами, дающими указания хозяйке. Изначально их требования касались только типичных кошачьих запросов, но со временем стали намного серьезнее.

«Наташ, мы там все уронили»: как мем про котов стал символом всех проблем

Фото: Twitter @Irina_Din, @wild_cat_Vasily, @UgadaeshRazve, @Seth_Moretti; Instagram @stelki_nsk, @huegraph

Пользователи рунета начали активно распространять в соцсетях мемы под заглавием «Наташ, ты спишь?» Оказалось, что картинки со склонившимися над хозяйкой котами, можно использовать почти во всех ситуациях — нужно только подобрать правильный текст.

Изначальная версия мема появилась в декабре 2019 года в паблике «Котизм». В нем шутка касалась только взаимоотношений хозяйки с кошками — питомцы просили ее срочно встать и покормить их. В качестве аргумента они использовали фразу «мы там все уронили». Обращение «Наташа» часто используется в постах паблика.

 

Вскоре мем начал жить своей жизнью. Пользователи изменили картинку, а также реплики котов. Теперь они уронили не вещи в квартире, а цены на нефть и курс рубля. Кроме того, хозяйку начали пробуждать после удара электрошоком за нарушение правил самоизоляции.

Twitter @wild_cat_Vasily, @UgadaeshRazve

Также коты призывали Наташу не нарушать режим самоизоляции и озаботиться покупкой достаточного объема продуктов.

Twitter @wild_cat_Vasily

При дальнейшей эволюции Наташа улетела от котов на самолете, сами коты стали собаками, а потом и вовсе плюшевыми игрушками.

Twitter @Seth_Moretti; Instagram @stelki_nsk, @huegraph

Один из пользователей превратил абстрактную Наташу в героиню фильма «Мстители» — Наташу Романову.

Twitter @Irina_Din

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рунете набрал популярность мем про половцев и печенегов по мотивам реплики президента РФ Владимира Путина. Героем шутки стал звезда сериала «Улицы разбитых фонарей». Сам он назвал мем не очень смешным, но порадовался своей популярности в сети.

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