Три типа мужчин, которым нужно давать второй шанс

Психологи выделили три типа мужчин, которые способны осчастливить любую девушку. Если вы когда-то встретили кавалера с качествами одного из них, специалисты советуют задуматься о возобновлении отношений с таким человеком. О том, кто они — идеальные избранники, рассказал портал Femmie.

Верный и преданный мужчина

Мужчина, который предан вам, никогда не заглядывается на других женщин и готов защитить вас при любых обстоятельствах, заслуживает уважения. Если вы когда-то расстались с таким партнером из-за расхождения взглядов или интересов, самое время задуматься о том, чтобы восстановить отношения. Велика вероятно, что у бывшего возлюбленного остались к вам чувства и он будет рад наладить общение.

Мужчина-добытчик

Не стоит разрывать роман также с тем партнером, который изо всех сил старался сделать вашу жизнь лучше: работал в поте лица, строил карьеру, зарабатывал деньги. Многие женщины не ценят этих качеств, однако они являются одними из самых важных при построении семейной жизни. Такой супруг ни за что не даст свою жену в обиду и сделает все, чтобы она ни в чем не нуждалась.

Мужчина, который действует, а не говорит

Многие девушки мечтают о том, чтобы избранник пел им серенады о любви, покорял романтичными поступками и каждый день удивлял. Не получая желаемого отношения, они разрывают роман и ищут другого спутника. Однако психологи советуют обращать внимание, прежде всего, на поступки человека, и переосмыслить: действительно ли вам было так плохо с кавалером, который был очень внимательным к вам, но не умел красиво говорить о любви?

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