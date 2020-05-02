Взрыв на плавбазе «Всеволод Сибирцев» повредил балластный танк

В результате судно получило крен, который пытаются выровнять.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков; Instagram @moreman028

Взрыв на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке повредил балластный танк. Это вызвало сильный крен судна, который пытаются устранить в настоящий момент, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник и очевидца.

«Был поврежден балластный танк», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам очевидца, который подтвердил сведения о крене плавбазы, на пробоину «наложили пластырь». На месте рабочие пытаются выровнять положение судна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке случилось ЧП. Жертвой взрыва предположительно газового баллона стал сварщик, пострадала его помощница. Эту информацию подтвердил управляющий группой компаний «Доброфлот», владеющей экспедиционным рыбопромышленным судном «Всеволод Сибирцев» в Находке, Александр Ефремов.

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