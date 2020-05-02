Умерла и. о. главврача госпиталя ветеранов в Красноярске

Исполняющая обязанности главного врача госпиталя ветеранов войн в Красноярске Елена Непомнящая, которая выпала из окна больницы, скончалась. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

26 апреля женщина выпала из окна медучреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение.

В Минздраве Красноярского края рассказали, что Елена Непомнящая скончалась 1 мая. Медикам не удалось спасти коллегу.

Умершая более 20 лет проработала в системе здравоохранения Красноярского края, занимала руководящие должности в структурах по организации медицинской помощи населению Красноярска и территорий.

В региональном Минздраве выразили соболезнования родным и близким Елены Непомнящей и пообещали, что окажут им необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области. Татьяну Быковскую увезли с инфарктом прямо с рабочего места.