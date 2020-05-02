«Вроде и не так страшно» — Михайловская сама покрасила волосы в самоизоляции
Из-за того, что салоны красоты не работают, многие звезды решаются на эксперименты со внешностью в домашних условиях.
Закрыть
Смотрите также:
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
Четыре женских имени, обладательницы которых не изменяют партнерам
Фото, видео: Instagram @anna_mihailovskaya
Российская актриса Анна Михайловская из-за введенного режима самоизоляции вынуждена была самостоятельно красить свои волосы. Результатами посещения импровизированной «парикмахерской» звезда сериала «Молодежка» поделилась в Instagram. Артистка опубликовала фото и видео, на которых продемонстрировала новый слегка рыжеватый оттенок волос.
«Умею, могу, практикую. Высушила, и стало вроде и не так страшно. Похожу пока такой», — написала кинодива в микроблоге.
Поклонники принялись хвалить 31-летнюю Анну Михайловскую за смелость. По мнению многих фанатов, эксперимент звезды со внешностью явно удался. Доказательство тому — многочисленные восхищенные комментарии пользователей соцсети.
«Экспериментируй, это же клево!»
«Это преступление — быть такой красивой»;
«Отлично, выглядит как натуральный цвет», — написали фолловеры.
Из-за режима самоизоляции многие звезды решаются на эксперименты со внешностью в домашних условиях. Так, самостоятельно волосы уже покрасили Лолита Милявская, Мария Погребняк и Наталья Подольская.
Тем временем, стилисты не советуют прибегать к самостоятельному окрашиванию. Это может привести к пагубным последствиям для волос. Парикмахер-колорист Дмитрий Азаров рассказал, какие ошибки допускают знаменитости.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Михайловская в роковом образе рассказала о любви к испанскому кино.
Читайте также
35%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?