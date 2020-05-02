Из-за того, что салоны красоты не работают, многие звезды решаются на эксперименты со внешностью в домашних условиях.

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Фото, видео: Instagram @anna_mihailovskaya

Российская актриса Анна Михайловская из-за введенного режима самоизоляции вынуждена была самостоятельно красить свои волосы. Результатами посещения импровизированной «парикмахерской» звезда сериала «Молодежка» поделилась в Instagram. Артистка опубликовала фото и видео, на которых продемонстрировала новый слегка рыжеватый оттенок волос.

«Умею, могу, практикую. Высушила, и стало вроде и не так страшно. Похожу пока такой», — написала кинодива в микроблоге.

Instagram @anna_mihailovskaya

Поклонники принялись хвалить 31-летнюю Анну Михайловскую за смелость. По мнению многих фанатов, эксперимент звезды со внешностью явно удался. Доказательство тому — многочисленные восхищенные комментарии пользователей соцсети.

«Экспериментируй, это же клево!»

«Это преступление — быть такой красивой»;

«Отлично, выглядит как натуральный цвет», — написали фолловеры.

Из-за режима самоизоляции многие звезды решаются на эксперименты со внешностью в домашних условиях. Так, самостоятельно волосы уже покрасили Лолита Милявская, Мария Погребняк и Наталья Подольская.

Тем временем, стилисты не советуют прибегать к самостоятельному окрашиванию. Это может привести к пагубным последствиям для волос. Парикмахер-колорист Дмитрий Азаров рассказал, какие ошибки допускают знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Михайловская в роковом образе рассказала о любви к испанскому кино.

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