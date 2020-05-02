Собянин назвал реальное число инфицированных коронавирусом в Москве
Данные были получены на основе скрининговых исследований различных групп населения.
Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Slodkowski
Реальное количество заболевших COVID-19 в Москве составляет около 2% от всех жителей столицы. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, такие данные были получены в результате анализа скрининговых исследований различных групп населения.
По словам мэра Москвы с 30 апреля число проводимых в городе тестирований на наличие коронавируса увеличилось в два раза.
«Благодаря активной работе Роспотребнадзора увеличились мощности федеральных лабораторий. Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в два раза — до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки», — цитирует ТАСС сообщение мэра в его блоге.
Кроме того, с 30 апреля в два раза увеличилась мощность референс-центров, где перепроверяют результаты сделанных тестов, отметил Собянин. Это дало возможность оперативно проанализировать и подтвердить данные, собранные в предыдущие дни.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Коммунарки выявили еще один симптом коронавируса.
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