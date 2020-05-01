По словам главврача Дениса Проценко, говорить о мутации COVID-19 можно только после результатов клинических исследований.

Врачи Коммунарки выявили еще один симптом коронавируса

Фото: Известия / Сергей Коньков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врачи больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции — у большинства пациентов наблюдаются высыпания на руках и животе. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом, пишет «Экономика сегодня».

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — сказал он.

По данным на вечер 1 мая, в России число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 114 532 человек, выздоровели 13 282 человек. Жертвами вируса стали 1 172 человек.

Ранее Денис Проценко назвал достаточным количество средств защиты для больницы в Коммунарке.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 1 мая
1 мая
Попова: За два дня в России отмечен всплеск заразившихся коронавирусом
1 мая
Британская блогер завтракает смузи из спермы, чтобы уберечься от COVID-19
1 мая
Ветеран из Петербурга объявила сбор денег для заразившихся COVID-19 врачей
1 мая
«Как белка в колесе»: гимнаст Нагорный с трудом повторил трюк, который увидел в сети
1 мая
Ученый спрогнозировал пики эпидемии коронавируса в РФ по федеральным округам
1 мая
С чего начнется ослабление режима самоизоляции в России
1 мая
Банки отменили комиссию за переводы в системе быстрых платежей с 1 мая
1 мая
Скворцова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу
30 апр
Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал россиян соблюдать самоизоляцию

Читайте также

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
Мистика и ослабление ограничений: астролог рассказала, каких сюрпризов ждать в мае

Последние новости

21:24
Ровно 75 лет назад Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса стали первыми городами-героями
21:12
«Не устройте пожар!» — Никифорова на сеновале поздравила подписчиков с 1 мая
20:56
ТОП-5 имен женщин, которым лучше оставаться одинокими
20:45
На ком Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз?
20:31
У Кремля нет информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына — Песков
20:19
Надя Сысоева показала, для чего использует огурцы

Сейчас читают

Мистика и ослабление ограничений: астролог рассказала, каких сюрпризов ждать в мае
Какие невыносимые качества представительниц знаков зодиака отпугивают мужчин
Пресс-секретарь Мишустина рассказал, с кем премьер-министр контактировал в последнее время

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок