Врачи Коммунарки выявили еще один симптом коронавируса
По словам главврача Дениса Проценко, говорить о мутации COVID-19 можно только после результатов клинических исследований.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Врачи больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции — у большинства пациентов наблюдаются высыпания на руках и животе. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом, пишет «Экономика сегодня».
«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота», — сказал он.
По данным на вечер 1 мая, в России число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 114 532 человек, выздоровели 13 282 человек. Жертвами вируса стали 1 172 человек.
Ранее Денис Проценко назвал достаточным количество средств защиты для больницы в Коммунарке.
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